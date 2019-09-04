2019-09-04T14:12:11+03:00
Общество

Брянская студентка стала финалисткой международной олимпиады «IT-Планета»

Анастасия Гоманкова учится в техникуме Унечи
Мария Дедкова
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Фото: Унечский филиал имени Героя России А.В.Рассказы ГАПОУ "Брянский транспортный техникум"Фото: Унечский филиал имени Героя России А.В.Рассказы ГАПОУ "Брянский транспортный техникум"
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Студентка Унечского филиала имени Героя России Алексея Рассказы Брянского транспортного техникума вышла в финал международной олимпиады «IT-Планета 2018/19». Анастасия Гоманкова успешно прошла отборочные испытания, сообщают на сайте учебного заведения.

Это соревнование является одним из самых масштабных в области информационных технологий. Оно направлено на сближение образовательных институтов и бизнес- структур, а также с целью повышения качества образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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