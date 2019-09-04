СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-04T12:47:30+03:00

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На Брянщине почтили память погибших при теракте в школе в Беслане. В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, в нашем регионе прошли памятные акции.

В Брянском филиале РАНХиГС состоялась гражданская акция "Вместе против террора" как дань памяти, скорби и боли о без времени ушедших мирных жителях.

На центральной площади Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского состоялось памятное мероприятие, на котором минутой молчания почтили память жертв бесланской трагедии, память всех жертв терроризма. Студенты Брянского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в память всех жертв терроризма возложили цветы к стеле «Город Воинской Славы» на Кургане Бессмертия, сообщили в правительстве Брянской области.

Коллектив городского дома культуры имени Дмитрия Кравцова почтил память всех людей, погибших в ходе террористических актов. На площади ДК организовали трансляцию радиогазеты, посвященной жертвам террора.

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ИСТОЧНИК KP.RU