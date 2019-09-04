Брянский ТЮЗ отправится на гастроли в Нальчик

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-04T12:11:25+03:00

А артисты с Кавказа приедут в Брянск

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Артисты Брянского театра юного зрителя отправляются на гастроли в столицу Кабардино- Балкарской республики - Нальчик. Поездка продлится с 30 сентября по 4 октября.

За это время артисты покажут для самых маленьких зрителей Нальчика три спектакля: "Лесное приключение", "Золотое сердечко" и "Сказку о попе и работнике его Балде".

- Театр юного зрителя Нальчика в свою очередь с 23 по 27 сентября покажет на сцене Брянского ТЮЗа: восточную сказку "Наследство волшебника", спектакли "Оркестр и "У ковчега в восемь", а также поучительную историю "Деревенька дурных привычек", - рассказали в Департаменте культуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU