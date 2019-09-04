СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-04T11:44:54+03:00

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В Брянске началась подготовка к фестивалю "Стартует 7Я". Он пройдет уже в 13-й раз и соберет не только брянские семьи, но и участников из других городов и стран.

- В этом году фестиваль начнется 21 сентября на базе лагеря отдыха "Искорка", - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Семейные команды еще формируются. Но уже подтвердили свое участие гости из Белоруссии.Принять участие в фестивале могут молодые семьи с детьми в возрасте от 5 до 10 лет. В программе: мастер-классы, детско-родительский квест, творческие и спортивные конкурсы, караоке-вечер, анимационные программы для детей и тренинги для родителей.

Два дня семьи будут демонстрировать свои творческие и спортивные способности. По итогам фестиваля все участники получат памятные подарки и сувениры.

Заявки на участие принимает комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Подробности можно узнать по телефону 74-56-95 и 72-21-34.

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ИСТОЧНИК KP.RU