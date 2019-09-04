Школьники со всей страны приедут в Брянскую область на слет лесничеств

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-04T11:34:03+03:00

Всероссийский слет школьных лесничеств пройдет уже в пятый раз. Фото: Елена РАКОВА

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Школьники со всей страны приедут на Брянщину на слет лесничеств. Он пройдет с 9 по 12 сентября в детском оздоровительном лагере "Березка".

- Символично, что первое школьное лесничество, которое сначала называлось ученическим отрядом "Лесной патруль", затем "Зеленый патруль", создано в сентябре 1949 года на базе Жуковского лесхоза и Жуковской средней школы № 1, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В сентябре движению школьных лесничеств в России исполняется 70 лет. Школьное лесничество в Жуковской средней общеобразовательной школе № 1 имени Бориса Белявского сохранилось и продолжает работать до сих пор.

Всероссийский слет школьных лесничеств пройдет уже в пятый раз. В нем примут участие больше 60 команд, среди которых представители регионов России от Калининграда до Владивостока. Ребята будут соревноваться в лесном многоборье.

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ИСТОЧНИК KP.RU