Брянцы устроили свалку стен Свенского монастыря
Фотографии гор мусора опубликовали в соцсетях
По словам горожанина, мусор от гулянки разлетелся по всей округе. Фото: "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:
Брянцы устроили свалку у стен Свенского монастыря. Об этом рассказали в социальных сетях возмущенные местные жители.
1 сентября компания устроила пикник, но мусор за собой не убрала. Фантики и обертки сложили на пепелище костра.
- Не думайте, что, если вы кинули весь мусор в потухшее кострище от ваших шашлыков, вы поступили гуманно по отношению к природе, - пишет автор снимков. -Люди, имейте совесть, убирайте за собой...
По словам горожанина, мусор от гулянки разлетелся по всей округе.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU