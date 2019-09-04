2019-09-04T10:59:02+03:00
Общество

Брянцы устроили свалку стен Свенского монастыря

Фотографии гор мусора опубликовали в соцсетях
Мария Дедкова
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По словам горожанина, мусор от гулянки разлетелся по всей округе. Фото: "Типичный Брянск"По словам горожанина, мусор от гулянки разлетелся по всей округе. Фото: "Типичный Брянск"
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Брянцы устроили свалку у стен Свенского монастыря. Об этом рассказали в социальных сетях возмущенные местные жители.

1 сентября компания устроила пикник, но мусор за собой не убрала. Фантики и обертки сложили на пепелище костра.

- Не думайте, что, если вы кинули весь мусор в потухшее кострище от ваших шашлыков, вы поступили гуманно по отношению к природе, - пишет автор снимков. -Люди, имейте совесть, убирайте за собой...

По словам горожанина, мусор от гулянки разлетелся по всей округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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