В Брянске в ДТП на улице Красноармейской пострадал мотоциклист

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-04T10:14:00+03:00

23-летний водитель легковушки, поворачивая в сторону переулка Освиахима, создал помеху для движения мотоциклу "Хонда". Фото: УГИБДД по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Красноармейской произошло ДТП с мотоциклистом. Около 23.10 3 сентября здесь он столкнулся с ВАЗом.

- По предварительной информации, 23-летний водитель легковушки, поворачивая в сторону переулка Освиахима, создал помеху для движения мотоциклу "Хонда", - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - Последний опрокинулся.

В ДТП пострадал 32- летний водитель мотоцикла. У него диагностировали перелом ноги и ушибы. Пострадавшему оказали первую помощь и отпустили домой с назначением лечения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU