В Брянске в ДТП на улице Красноармейской пострадал мотоциклист
32-летний мужчина получил перелом ноги и ушибы
23-летний водитель легковушки, поворачивая в сторону переулка Освиахима, создал помеху для движения мотоциклу "Хонда". Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске на улице Красноармейской произошло ДТП с мотоциклистом. Около 23.10 3 сентября здесь он столкнулся с ВАЗом.
- По предварительной информации, 23-летний водитель легковушки, поворачивая в сторону переулка Освиахима, создал помеху для движения мотоциклу "Хонда", - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - Последний опрокинулся.
В ДТП пострадал 32- летний водитель мотоцикла. У него диагностировали перелом ноги и ушибы. Пострадавшему оказали первую помощь и отпустили домой с назначением лечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU