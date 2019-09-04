2019-09-04T10:14:00+03:00
Происшествия

В Брянске в ДТП на улице Красноармейской пострадал мотоциклист

32-летний мужчина получил перелом ноги и ушибы
Мария Дедкова
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23-летний водитель легковушки, поворачивая в сторону переулка Освиахима, создал помеху для движения мотоциклу "Хонда". Фото: УГИБДД по Брянской области23-летний водитель легковушки, поворачивая в сторону переулка Освиахима, создал помеху для движения мотоциклу "Хонда". Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске на улице Красноармейской произошло ДТП с мотоциклистом. Около 23.10 3 сентября здесь он столкнулся с ВАЗом.

- По предварительной информации, 23-летний водитель легковушки, поворачивая в сторону переулка Освиахима, создал помеху для движения мотоциклу "Хонда", - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - Последний опрокинулся.

В ДТП пострадал 32- летний водитель мотоцикла. У него диагностировали перелом ноги и ушибы. Пострадавшему оказали первую помощь и отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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