2019-09-04T09:55:35+03:00
Общество

Брянцам предложили рассказать о грубости сотрудников Госавтоинспекции

Отзыв можно оставить анонимно
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянцам предложили рассказать о нарушениях в работе сотрудников Госавтоинспекции. Отразить это можно в ответах на вопросы в анкете.

Брянцы ответят на пять вопросов о работе инспекторов. В том числе, встречаются ли жители области с фактами проявления грубости со стороны работников Госавтоинспекции, случаи вымогательства.

Ответить брянцы могут остаться анонимами. В Госавтоинспекции подчеркивают, что каждое обращение важно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области появится ситуационный центр для губернатора за 70 миллионов рублей
Врача из брянской поликлиники № 5 наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Жители Брянска пожаловались на оголенный кабель на улице Крахмалева
11 сентября в Брянской области стартует конкурс «Народный участковый-2019»
В Клинцах автомобилистка пожаловалась на некачественный бензин
Брянцев пригласили на литературный праздник в честь Алексея Толстого
Брянская студентка стала финалисткой международной олимпиады «IT-Планета»
В Володарском районе Брянска снесут самострой
На Брянщине почтили память погибших при теракте в школе в Беслане
Брянский ТЮЗ отправится на гастроли в Нальчик
В Брянске началась подготовка к фестивалю "Стартует 7Я"
Школьники со всей страны приедут в Брянскую область на слет лесничеств