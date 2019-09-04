Брянцам предложили рассказать о грубости сотрудников Госавтоинспекции

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-04T09:55:35+03:00

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Брянцам предложили рассказать о нарушениях в работе сотрудников Госавтоинспекции. Отразить это можно в ответах на вопросы в анкете.

Брянцы ответят на пять вопросов о работе инспекторов. В том числе, встречаются ли жители области с фактами проявления грубости со стороны работников Госавтоинспекции, случаи вымогательства.

Ответить брянцы могут остаться анонимами. В Госавтоинспекции подчеркивают, что каждое обращение важно.

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ИСТОЧНИК KP.RU