В Брянске в Майском парке начали обустраивать свето-музыкальный фонтан

3 Сент. 18:57 2019-09-03T18:57:31+03:00

Инженерные коммуникации готовы полностью, сейчас идет подготовка под облицовку фонтана. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжается ремонт Майского парка. На парковых аллеях уложили почти 2/3 плитки, часть гранитных дорожек.

Здесь продолжают оформлять центральную входную группу. Рабочие укладывают кабель.

- Начали обустраивать свето-музыкальный фонтан, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Инженерные коммуникации готовы полностью, сейчас идет подготовка под облицовку фонтана.

Уже готов участок под установку детского городка. В ближайшее время здесь будут укладывать покрытие. Параллельно рабочие готовят территорию под скейт-площадку.

Также в Майском парке продолжаются работы по обновлению летней эстрады. В «зрительном зале» уже установили новые скамьи, сцену продолжают реконструировать.

В благоустроенной части парка уже отдыхают жители Бежицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU