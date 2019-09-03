В Брянске в Майском парке начали обустраивать свето-музыкальный фонтан
В Брянске продолжается ремонт Майского парка. На парковых аллеях уложили почти 2/3 плитки, часть гранитных дорожек.
Здесь продолжают оформлять центральную входную группу. Рабочие укладывают кабель.
- Начали обустраивать свето-музыкальный фонтан, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Инженерные коммуникации готовы полностью, сейчас идет подготовка под облицовку фонтана.
Уже готов участок под установку детского городка. В ближайшее время здесь будут укладывать покрытие. Параллельно рабочие готовят территорию под скейт-площадку.
Также в Майском парке продолжаются работы по обновлению летней эстрады. В «зрительном зале» уже установили новые скамьи, сцену продолжают реконструировать.
В благоустроенной части парка уже отдыхают жители Бежицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU