В Брянске возле 10 школ и детских садов установят ограждения
Их оборудуют для безопасности ребят
К примеру, в поселке Отрадное Брянского района подобное ограждение практически готово.Фото: пресс-служба Управления дорог Брянской области
Изменить размер текста:
В Брянске в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» возле 10 школ и детских садов установят пешеходные ограждения. По словам дорожников, это поможет снизить количество аварий.
-В скором времени пешеходные ограждения установят около тех детских учреждений, где есть риск ДТП, - рассказывают в пресс-службе Управления дорог Брянской области. - К примеру, в поселке Отрадное Брянского района подобное ограждение практически готово. Его длина составила больше двухсот метров.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU