2019-09-03T17:59:36+03:00
Общество

В Брянске возле 10 школ и детских садов установят ограждения

Их оборудуют для безопасности ребят
Мария Дедкова
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К примеру, в поселке Отрадное Брянского района подобное ограждение практически готово.Фото: пресс-служба Управления дорог Брянской областиК примеру, в поселке Отрадное Брянского района подобное ограждение практически готово.Фото: пресс-служба Управления дорог Брянской области
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В Брянске в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» возле 10 школ и детских садов установят пешеходные ограждения. По словам дорожников, это поможет снизить количество аварий.

-В скором времени пешеходные ограждения установят около тех детских учреждений, где есть риск ДТП, - рассказывают в пресс-службе Управления дорог Брянской области. - К примеру, в поселке Отрадное Брянского района подобное ограждение практически готово. Его длина составила больше двухсот метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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