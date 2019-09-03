2019-09-03T17:00:11+03:00
Общество

В Брянск привезли мощи святителя Луки и старицы Матроны

Святыням можно будет поклониться до 15 октября
Мария Дедкова
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Святыни доставили во Владимирский храм поселка Октябрьский.Святыни доставили во Владимирский храм поселка Октябрьский.Фото: пресс-служба Брянской епархии
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В Брянск привезли мощи святителя Луки и святой старицы Матроны, а также частицу пояса Пресвятой Богородицы. Святыни доставили во Владимирский храм поселка Октябрьский.

Поклониться им верующие смогут до 15 октября, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Считается, что пояс девы Марии, который в наши дни разделен на три части, – единственная сохранившаяся реликвия ее земной жизни. По преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти ею самой.

Святитель Лука Крымский - выдающийся хирург, спасший тысячи жизней. В первой половине 20-го века находясь в заточении и ссылках, он продолжал оказывать помощь нуждающимся.

Святая Матрона Московская является российской святой. Считается, что она дарует верующим через свои мощи исцеление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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