В Брянск привезли мощи святителя Луки и старицы Матроны
В Брянск привезли мощи святителя Луки и святой старицы Матроны, а также частицу пояса Пресвятой Богородицы. Святыни доставили во Владимирский храм поселка Октябрьский.
Поклониться им верующие смогут до 15 октября, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.
Считается, что пояс девы Марии, который в наши дни разделен на три части, – единственная сохранившаяся реликвия ее земной жизни. По преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти ею самой.
Святитель Лука Крымский - выдающийся хирург, спасший тысячи жизней. В первой половине 20-го века находясь в заточении и ссылках, он продолжал оказывать помощь нуждающимся.
Святая Матрона Московская является российской святой. Считается, что она дарует верующим через свои мощи исцеление.
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ИСТОЧНИК KP.RU