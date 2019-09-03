В брянском «Динамо» будет играть футболист из питерского «Зенита»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-03T16:36:30+03:00

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У брянского «Динамо» - новый футболист. Теперь за сине-белых будет выступать бывший игрок «Зенита» Юрий Першин.

20-летний футболист играл на позиции нападающего в питерском клубе. Он провел 46 встреч и забил 3 мяча.

Руководство «Динамо-Брянск» считает, что Юрий Першин позволит усилить атаку и поможет решить поставленные на сезон задачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU