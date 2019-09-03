2019-09-03T16:20:38+03:00
Спорт

Брянская теннисистка Влада Коваль стала победительницей международного турнира

Спортсменка выступала в паре с Камилой Рахимовой
Мария Дедкова
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На данный момент Влада Коваль занимает 426 место в мировом рейтинге теннисистов. Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных кНа данный момент Влада Коваль занимает 426 место в мировом рейтинге теннисистов. Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных к
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Брянская теннисистка Влада Коваль в паре с Камилой Рахимовой стала победительницей международных соревнований.

Турнир серии ITF* проходил в Пензе. Призовой фонд составил 25 тысяч долларов.

- В парном разряде девушки уверенно дошли до финала, - рассказывают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд. - В решающем поединке пара Коваль - Рахимова уверенно победили российско-украинскую пару.

На данный момент Влада Коваль занимает 426 место в мировом рейтинге теннисистов. Впереди у брянской спортсменки турнир в Праге и чемпионат России в Казани.

ITF - Международная федерация тенниса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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