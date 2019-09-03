Брянская теннисистка Влада Коваль стала победительницей международного турнира
Брянская теннисистка Влада Коваль в паре с Камилой Рахимовой стала победительницей международных соревнований.
Турнир серии ITF* проходил в Пензе. Призовой фонд составил 25 тысяч долларов.
- В парном разряде девушки уверенно дошли до финала, - рассказывают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд. - В решающем поединке пара Коваль - Рахимова уверенно победили российско-украинскую пару.
На данный момент Влада Коваль занимает 426 место в мировом рейтинге теннисистов. Впереди у брянской спортсменки турнир в Праге и чемпионат России в Казани.
ITF - Международная федерация тенниса
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ИСТОЧНИК KP.RU