В Брянске пройдут сплошные проверки водителей у детсадов на улице Киевской
Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей
Патрульные машины будут дежурить с 7.20 до 7.45.Фото: Евгения ГУСЕВА
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4 сентября на улице Киевской брянских водителей ждут сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить с 7.20 до 7.45 у детских садов № 144 «Солнышко» и №133 «Родничек».
Полицейские проверят как автомобилисты соблюдают правила перевозки детей.
Нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
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ИСТОЧНИК KP.RU