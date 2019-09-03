2019-09-03T15:52:04+03:00
Общество

В Брянске пройдут сплошные проверки водителей у детсадов на улице Киевской

Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей
Мария Дедкова
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Патрульные машины будут дежурить с 7.20 до 7.45.Патрульные машины будут дежурить с 7.20 до 7.45.Фото: Евгения ГУСЕВА
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4 сентября на улице Киевской брянских водителей ждут сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить с 7.20 до 7.45 у детских садов № 144 «Солнышко» и №133 «Родничек».

Полицейские проверят как автомобилисты соблюдают правила перевозки детей.

Нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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