В Брянске пройдут сплошные проверки водителей у детсадов на улице Киевской

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-03T15:52:04+03:00

Патрульные машины будут дежурить с 7.20 до 7.45. Фото: Евгения ГУСЕВА

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4 сентября на улице Киевской брянских водителей ждут сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить с 7.20 до 7.45 у детских садов № 144 «Солнышко» и №133 «Родничек».

Полицейские проверят как автомобилисты соблюдают правила перевозки детей.

Нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

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ИСТОЧНИК KP.RU