2019-09-03T17:32:53+03:00
Общество

4 сентября брянцам пообещали дождь с грозой

Воздух прогреется до 24 градусов
Мария Дедкова
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Ветер при грозе будет достигать 10-15 метров в секунду.Ветер при грозе будет достигать 10-15 метров в секунду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 4 сентября, в Брянской области обещают дождь с грозой.

Ночью ожидают небольшое количество осадков. Местами возможен туман, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. А вот днем местами возможен умеренный дождь с грозой.

Ветер при грозе достигнет 10-15 метров в секунду.

Ночью будет от 16 до 16 градусов тепла. А днем прогреется до 24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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