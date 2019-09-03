4 сентября брянцам пообещали дождь с грозой
Воздух прогреется до 24 градусов
Ветер при грозе будет достигать 10-15 метров в секунду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 4 сентября, в Брянской области обещают дождь с грозой.
Ночью ожидают небольшое количество осадков. Местами возможен туман, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. А вот днем местами возможен умеренный дождь с грозой.
Ветер при грозе достигнет 10-15 метров в секунду.
Ночью будет от 16 до 16 градусов тепла. А днем прогреется до 24 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU