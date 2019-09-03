С заботой о клиентах

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-03T14:49:05+03:00

Теперь юридические лица, заключившие договор на оказание услуг с АО «Чистая планета», могут произвести оплату по наличному расчету в своем райцентре.

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В целях улучшения качества предоставляемых услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области установил кассовые аппараты в своих клиентских центрах, расположенных в Клинцах и Карачеве.

Теперь юридические лица, заключившие договор на оказание услуг с АО «Чистая планета», могут не приезжать в главный офис компании, расположенный в Брянске, а произвести оплату по наличному расчету в своем райцентре.

Более подробную информацию о приеме платежей от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также о работе обособленных подразделений компании АО «Чистая планета» можно узнать, позвонив по телефонам: 8-800-201-29-21(г.Клинцы), 8(4833)52-18-38 (г. Карачев)

ИСТОЧНИК KP.RU