2019-09-03T14:49:05+03:00
Общество

С заботой о клиентах

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Теперь юридические лица, заключившие договор на оказание услуг с АО «Чистая планета», могут произвести оплату по наличному расчету в своем райцентре.Теперь юридические лица, заключившие договор на оказание услуг с АО «Чистая планета», могут произвести оплату по наличному расчету в своем райцентре.
Изменить размер текста:

В целях улучшения качества предоставляемых услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области установил кассовые аппараты в своих клиентских центрах, расположенных в Клинцах и Карачеве.

Теперь юридические лица, заключившие договор на оказание услуг с АО «Чистая планета», могут не приезжать в главный офис компании, расположенный в Брянске, а произвести оплату по наличному расчету в своем райцентре.

Более подробную информацию о приеме платежей от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также о работе обособленных подразделений компании АО «Чистая планета» можно узнать, позвонив по телефонам: 8-800-201-29-21(г.Клинцы), 8(4833)52-18-38 (г. Карачев)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области открыли кожевенный завод
В Брянске ярмарки выходного дня продолжатся осенью
В Суземском районе захоронили останки неизвестного солдата
В Брянске возле 10 школ и детских садов установят ограждения
В Брянске почтили память погибших в Беслане
На опасных участках дороги под Брянском установят новые светофоры
В Брянск привезли мощи святителя Луки и старицы Матроны
В брянском «Динамо» будет играть футболист из питерского «Зенита»
Брянская теннисистка Влада Коваль стала победительницей международного турнира
В Брянске пройдут сплошные проверки водителей у детсадов на улице Киевской
4 сентября брянцам пообещали дождь с грозой
В Брянской области изменится расписание электричек из Новозыбкова до Унечи
В Брянске представили дизайн-проекты сквера Володарского
Под Брянском обнаружили крупный склад боеприпасов времен войны