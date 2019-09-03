Под Брянском обнаружили крупный склад боеприпасов времен войны
В лесу в деревни Новониколаевка, что под Брянском, обнаружили крупный склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Об этом 2 сентября сообщили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России.
На место оперативно выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.
Спасатели изъяли 151 снаряд, пролежавший в земле больше 70 лет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Всего обезвредили 120 артиллерийских снарядов, 30 минометных мин и один реактивный снаряд.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU