Под Брянском обнаружили крупный склад боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-03T14:27:43+03:00

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В лесу в деревни Новониколаевка, что под Брянском, обнаружили крупный склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Об этом 2 сентября сообщили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России.

На место оперативно выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

Спасатели изъяли 151 снаряд, пролежавший в земле больше 70 лет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Всего обезвредили 120 артиллерийских снарядов, 30 минометных мин и один реактивный снаряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU