2019-09-03T14:27:43+03:00
Общество

Под Брянском обнаружили крупный склад боеприпасов времен войны

Спасатели обезвредили 151 снаряд
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото предоставлено группой спецработ ГКУ "Брянского пожарно-спасательного центра"Фото предоставлено группой спецработ ГКУ "Брянского пожарно-спасательного центра"
Изменить размер текста:

В лесу в деревни Новониколаевка, что под Брянском, обнаружили крупный склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Об этом 2 сентября сообщили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России.

На место оперативно выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

Спасатели изъяли 151 снаряд, пролежавший в земле больше 70 лет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Всего обезвредили 120 артиллерийских снарядов, 30 минометных мин и один реактивный снаряд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области открыли кожевенный завод
В Брянске ярмарки выходного дня продолжатся осенью
В Суземском районе захоронили останки неизвестного солдата
В Брянске возле 10 школ и детских садов установят ограждения
В Брянске почтили память погибших в Беслане
На опасных участках дороги под Брянском установят новые светофоры
В Брянск привезли мощи святителя Луки и старицы Матроны
В брянском «Динамо» будет играть футболист из питерского «Зенита»
Брянская теннисистка Влада Коваль стала победительницей международного турнира
В Брянске пройдут сплошные проверки водителей у детсадов на улице Киевской
4 сентября брянцам пообещали дождь с грозой
В Брянской области изменится расписание электричек из Новозыбкова до Унечи
С заботой о клиентах
В Брянске представили дизайн-проекты сквера Володарского