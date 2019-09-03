Артисты брянского драмтеатра отправились на фестиваль в Читу
Артисты Брянского драматического театра имени Алексея Константиновича толстого отправились на фестиваль "Крылья будущего" в Читу. Он стартует 4 сентября, а завершится 9 сентября.
- В фестивале кроме брянского примут участие еще шесть театров: государственный русский драматический театр имени Николая Бестужева из Улан-Удэ, Хабаровский театр юного зрителя, Хабаровский краевой театр кукол, Забайкальский краевой драматический театр, Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство", театр национальных культур "Забайкальские узоры", - рассказали в пресс-службе Брянского драмтеатра.
Артисты из Брянска представят забайкальским зрителям три спектакля: "Игроки" по Николаю гоголю, моноспектакль Олеси Македонской - "Валентина, брависсимо!" и моноспектакль заслуженного артиста России Михаила Кривоносова "Последняя лента Крэппа".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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