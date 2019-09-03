2019-09-03T12:55:40+03:00
Звезды

Артисты брянского драмтеатра отправились на фестиваль в Читу

Забайкальским зрителям коллектив покажет три спектакля
Елена РАКОВА
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Театральный фестиваль в Чите пройдет уже во второй раз.Театральный фестиваль в Чите пройдет уже во второй раз.Фото: Елена РАКОВА
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Артисты Брянского драматического театра имени Алексея Константиновича толстого отправились на фестиваль "Крылья будущего" в Читу. Он стартует 4 сентября, а завершится 9 сентября.

- В фестивале кроме брянского примут участие еще шесть театров: государственный русский драматический театр имени Николая Бестужева из Улан-Удэ, Хабаровский театр юного зрителя, Хабаровский краевой театр кукол, Забайкальский краевой драматический театр, Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство", театр национальных культур "Забайкальские узоры", - рассказали в пресс-службе Брянского драмтеатра.

Артисты из Брянска представят забайкальским зрителям три спектакля: "Игроки" по Николаю гоголю, моноспектакль Олеси Македонской - "Валентина, брависсимо!" и моноспектакль заслуженного артиста России Михаила Кривоносова "Последняя лента Крэппа".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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