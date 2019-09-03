Брянские чиновники утаили свои банковские счета
Чиновники Володарской райадминистрации Брянска утаили свои банковские счета в декларациях о доходах. Выяснилось это во время прокурорской проверки.
Сотрудникам прокуратуры удалось установить, что заместитель главы администрации, заведующая сектором потребительского рынка и начальник отдела ЖКХ Володарской районной администрации Брянска в справках о доходах не отразили полные сведения о банковских счетах.
- По результатам рассмотрения преставления, внесенного прокуратурой в целях устранения нарушений, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. .
ИСТОЧНИК KP.RU