На Брянщине оснастят медоборудованием и врачами пять онкоцентров

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-03T10:44:39+03:00

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В Брянской области оснастят медицинским оборудованием и врачами пять амбулаторных онкоцентров. На это потребуется три года.

В 2019 году появится онкоцентр на базе Брянской городской больницы № 2. В 2020 году - на базе Клинцовской ЦГБ, в 2021 году - в Навлинской и Почепской центральных районных больницах. А в 2022 году - на базе Жуковской межрайонной больницы.

В этих центрах можно будет быстро пройти комплексную диагностику на основные виды злокачественных новообразований. А также вести химиотерапию в дневном стационаре и наблюдать за пациентами. Об этом рассказали на совещании при губернаторе.

Всего на борьбу с онкологическими заболеваниями в регионе планируют потратить порядка 7,9 миллиарда рублей.

По словам руководителя облздрава Андрея Бардукова, деньги пойдут в том числе, на создание системы раннего и активного выявления новообразований. В том числе при диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями.

Идет работа и с медиками. В первичном звене формируют тотальную настороженность к онкологическим заболеваниям. Для этого обучают не только участковых врачей, но и узких специалистов, работающих в амбулаторно-поликлинических подразделениях, а также средних медицинских работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU