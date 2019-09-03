2019-09-03T10:14:52+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Дуки сбили пенсионерку

Пожилая женщина получила ушибы
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Дуки сбили пенсионерку. Об этом в 16.30 2 сентября сообщили медики из травмпункта Советского района.

К ним с ушибами ноги и головы обратилась 67-летняя женщина. Она пояснила, что травмы получила в автоаварии около 10.55. Полиция провела проверку. Выяснилось, что пенсионерку сбила 37-летняя автомобилистка за рулем "Ниссан Икс-Трейл", когда двигалась по дворовой территории.

Пожилую женщину после осмотра медиков отпустили домой с назначением лечения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области открыли кожевенный завод
В Брянске ярмарки выходного дня продолжатся осенью
В Суземском районе захоронили останки неизвестного солдата
В Брянске возле 10 школ и детских садов установят ограждения
В Брянске почтили память погибших в Беслане
На опасных участках дороги под Брянском установят новые светофоры
В Брянск привезли мощи святителя Луки и старицы Матроны
В брянском «Динамо» будет играть футболист из питерского «Зенита»
Брянская теннисистка Влада Коваль стала победительницей международного турнира
В Брянске пройдут сплошные проверки водителей у детсадов на улице Киевской
4 сентября брянцам пообещали дождь с грозой
В Брянской области изменится расписание электричек из Новозыбкова до Унечи
С заботой о клиентах
В Брянске представили дизайн-проекты сквера Володарского
Под Брянском обнаружили крупный склад боеприпасов времен войны