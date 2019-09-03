СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-03T10:14:52+03:00

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В Брянске на улице Дуки сбили пенсионерку. Об этом в 16.30 2 сентября сообщили медики из травмпункта Советского района.

К ним с ушибами ноги и головы обратилась 67-летняя женщина. Она пояснила, что травмы получила в автоаварии около 10.55. Полиция провела проверку. Выяснилось, что пенсионерку сбила 37-летняя автомобилистка за рулем "Ниссан Икс-Трейл", когда двигалась по дворовой территории.

Пожилую женщину после осмотра медиков отпустили домой с назначением лечения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU