Житель Почепского района отправится за решетку за вымогательство

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-03T10:10:48+03:00

Ближайшие семь лет брянец проведет за решеткой. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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46-летний житель Почепского района на семь лет отправится за решетку за вымогательство. Наказание брянец будет отбывать в колонии строгого режима. По решению суда мужчине также придется заплатить штраф - 50 тысяч рублей.

Как установили в суде, с мая по 12 сентября 2015 года фигурант уголовного дела вместе с шестью приятелями решил отобрать у брянца 200 тысяч евро.

- К реализации преступления сообщники привлекли криминальных авторитетов и полицейских из Подмосковья, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Они должны были обмануть потерпевшего: инсценировали его задержание под видом уголовного преследования за якобы провернутую аферу при получении "чернобыльской компенсации". Под угрозой привлечения к уголовной ответственности его принудили передать деньги сотрудникам полиции в качестве откупа.

12 сентября 201-го злоумышленники вывезли потерпевшего в лес в Клинцовском района, где избивали его и забрали деньги.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU