В Брянске ищут семью для 12-летнего Егора

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-02T18:49:58+03:00

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В Брянске ждет любящую семью 12-летний Егор. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, мальчик остался без попечения родителей: мать умерла, а отца лишили родительских прав.

Мальчик находится в детском доме.

- Егор коммуникабельный, легко и с удовольствием общается с детьми и взрослыми, - рассказали в горадминистрации. - Он отзывчивый, веселый, доброжелательный мальчик, охотно увлекается всем новым. Егору нужны любящие и заботливые родители.

Если вы хотите взять Егора в свою семью, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: Брянск, ул. Комсомольская, д. 4, телефон 8 (4832) 51-88-94.

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ИСТОЧНИК KP.RU