Жительница Дятьковского района украла для родственника мопед
В поселке Ивот Дятьковского района похитили и нашли мопед. В полицию обратился 68-летний местный житель, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Мужчина рассказал, что ночью из его гаража кто-то украл мопед.
По горячим следам стражи порядка задержали подозреваемую – 33-летнюю знакомую потерпевшего.
- Она призналась, что знала о привычке хозяина жилья оставлять гараж незапертым, - рассказали в УМВД. - Выпив спиртного «для смелости», женщина откатила транспортное средство в свой гараж. По ее словам, похищенный мопед она собиралась подарить родственнику-подростку.
Ранее у женщины не было проблем с законом. Теперь появились: по статье «Кража» ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU