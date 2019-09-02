Жительница Дятьковского района украла для родственника мопед

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-02T18:23:43+03:00

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В поселке Ивот Дятьковского района похитили и нашли мопед. В полицию обратился 68-летний местный житель, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Мужчина рассказал, что ночью из его гаража кто-то украл мопед.

По горячим следам стражи порядка задержали подозреваемую – 33-летнюю знакомую потерпевшего.

- Она призналась, что знала о привычке хозяина жилья оставлять гараж незапертым, - рассказали в УМВД. - Выпив спиртного «для смелости», женщина откатила транспортное средство в свой гараж. По ее словам, похищенный мопед она собиралась подарить родственнику-подростку.

Ранее у женщины не было проблем с законом. Теперь появились: по статье «Кража» ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU