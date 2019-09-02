Брянские полицейские вернули телефоны в салоны связи

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-02T17:44:21+03:00

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В Брянске задержали «мобильного» преступника. За один день он похитил два сотовых телефона, рассказали в областном УМВД.

В полицию обратились менеджеры салонов связи. В обоих случаях злоумышленник действовал одинаково: просил ему дать посмотреть телефон с витрины. А когда менеджер отвлекался, незаметно уходил с неоплаченным гаджетом. Телефоны стоили восемь и 15 тысяч рублей.

Подозреваемого - 39-летнего уроженца Подмосковья - нашли за одни сутки. Мужчину задержали сотрудники ППС неподалеку от крупного гипермаркета в Бежице.

- Задержанный во всем сознался и рассказал, что похищенные телефоны сдал в скупку, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Изъятые полицейскими гаджеты вернули в салоны сотовой связи.

Выяснилось также, что мужчина уже был судим за кражу. За новое преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суда москвич будет дожидаться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU