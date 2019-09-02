СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-02T16:54:00+03:00

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Глава города Александр Хлиманков не упускает возможности побывать на торжествах в одном из старейших образовательных учреждений Володарского района, гимназии №4. В этом году здесь готовятся отметить 70-летний юбилей. Как рассказала директор гимназии Надежда Виноградова, в послевоенные годы двухэтажное здание школы было первым кирпичным строением в рабочем микрорайоне. В 1949 году началась славная история сегодняшней гимназии. В этом году она удостоена звания лауреата-победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования».

В преддверии нового юбилейного учебного года в гимназии в рамках программы «Доступная среда» были отремонтированы входные группы, спортивный зал, переоборудованы санитарные комнаты, модернизированы кабинеты психолога и логопеда.

Более 1 100 гимназистов 1 сентября переступают порог обновлённого здания. 125 малышей сядут за парты пяти первых классов. В этом году на работу в гимназию пришли 7 новых учителей. Всех, кто причастен к празднику, приветствовал глава города Брянска Александр Хлиманков:

- Оказавшись на этой замечательной торжественной линейке, в какой-то момент ощущаешь волнение, как будто сам должен сесть за парту. 1 сентября - это такой праздник, который объединяет всю нашу страну. Кто-то сам идет в школу, кто-то ведет своего ребенка или внука. Это наш большой общий праздник, радость для миллионов российских семей. Хочу обратиться к самым маленьким участникам праздника. Сейчас вам немного страшно, вы идете в школу. Но и очень интересно! Родители подготовили вас к школе, а наши блестящие педагоги с радостью приведут вас в мир знаний. Дорогие выпускники, у вас начинается очень ответственный период. У вас есть время наверстать все, что вы упустили за предыдущие году учебы. Ставьте перед собой самые сложные задачи и добивайтесь их решения. Мы вам поможем!

Глава города Брянска Александр Хлиманков приветствовал участников праздника от имени губернатора Брянской области Александра Богомаза: «Наши образовательные организации встречают праздник в полной готовности. В рамках реализации национального проекта «Образование» мы активно создаём современную инфраструктуру: строим новые школы, спортивные площадки и комплексы, ремонтируем спортивные залы, покупаем школьные автобусы и учебники. Все эти преобразования для вас, наши дорогие ученики. Уверен, что вы станете грамотными, нравственно и духовно богатыми людьми, подлинными патриотами своей области и страны!»

Для участников торжества концертные номера подготовили вокальная и танцевальная группы гимназии. Старшеклассники представили театральную репризу с участием сказочных героев.

В завершении праздника прозвенел первый звонок.

Сегодня в Брянске за парты сели более 52 тысяч школьников. В первый класс пришли 5 949 брянских малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU