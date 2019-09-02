2019-09-02T16:48:51+03:00
Происшествия

Экс-полицейскому, избившему 17-летнего парня в Локте, предъявили новое обвинение

Теперь бывшему правоохранителю грозит до 15 лет колонии
Мария Дедкова
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Экс-полицейского будут судить за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.Экс-полицейского будут судить за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Бывшему заместителю начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский» предъявили новое обвинение. Экс-полицейского будут судить за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 13 августа пьяный майор полиции находился в кафе в поселке Локоть, где во время ссоры избил 17-летнего посетителя заведения. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали. За жизнь парня медики боролись больше двух недель. Ему провели сложную операцию в Брянске. Но, к сожалению, спасти подростка не удалось. 31 августа, не приходя в сознание, молодой человек скончался.

- В связи со смертью потерпевшего бывшему полицейскому предъявлено новое обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - За совершение данного преступления ему грозит до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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