2019-09-02T14:30:50+03:00
Общество

В Брянске первоклассница на коляске не может самостоятельно пойти в школу

Жильцы многоэтажки пытаются добиться установки специального пандуса в подъезде
Елена РАКОВА
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В ситуации будут разбираться чиновники и прокуратура Брянска.В ситуации будут разбираться чиновники и прокуратура Брянска.Фото: Елена РАКОВА
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Для юной жительницы Советского района Брянска линейка в День знаний, да и все обучение в школе оказались под угрозой. Девочка - инвалид и передвигается только на коляске. Но самостоятельно выйти из дома она не может.

- Каждый раз на прогулку ее с третьего этажа на руках выносит мама, - рассказала соседка семьи на совместном приеме мэра и прокурора Брянска. - Но ребенок растет и женщине все тяжелее носить девочку. Я не раз обращалась в свою управляющую компанию "Жилкомсервис» ЖЭУ-2" по вопросу реконструкции крыльца у подъезда и возможности установки подъемного механизма, но ответ получила отрицательный, причем в грубой форме.

Присутствующий на приеме председатель комитета по ЖКХ сказал, что обсудил с руководителем УК сложившуюся ситуацию. В итоге, крыльцо отремонтируют и оборудуют пандусом в течение сентября.

А на начало октября, когда ребенок и мама вернутся с лечения, назначено проведение специальной комиссии. Она даст заключение о возможности установки подъемника в доме. Прокурор города отметил, что к ситуации подключится и прокуратура, проверив законность действий управляющей компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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