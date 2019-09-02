2019-09-02T13:11:36+03:00
Общество

Работникам погарского сельхозкооператива месяц не платили зарплату

17 сотрудникам предприятие должно больше 160 тысяч рублей
Елена РАКОВА
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Сотрудники кооператива месяц не получали зарплату.Сотрудники кооператива месяц не получали зарплату.Фото: Елена РАКОВА
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Работникам погарского сельхозкооператива "Кистерский" зарплату. Об этом стало известно после получения анонимного сообщения на горячую линию прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, 17 работниками СХПК "Кистерский" задолжали по выплате заработной платы за июль больше 160 тысяч рублей.

- Для восстановления трудовых прав граждан прокуратура района направила в суд иски о принудительном взыскании имеющейся задолженности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Вплоть до полного погашения задолженности ситуация будет находиться на контроле прокуратуры.

А в Брянске по материалам прокурорской проверки завели уголовное дело на директора ООО «Спецмашгарант» за невыплату зарплаты сотрудникам.

- По версии следствия, с октября 2018 года по июнь 2019 года директор фирмы допустил полную невыплату заработной платы 8 работникам на общую сумму свыше 360 тысяч рублей и частичную невыплату заработной платы 3 работникам на сумму 38,2 тысяч рублей, уточнили в областной прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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