Разделяйте. Сортируйте

2019-09-02T12:37:10+03:00
Общество

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Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: АО "Чистая планета".Фото: АО "Чистая планета".
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На минувшей неделе в Брянске с рабочим визитом побывали представители Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами Минприроды и ППК РЭО.

Московские гости приехали в наш регион в том числе и чтобы оценить работу регионального оператора по обращению с ТКО. Эксперты побывали на объекте обработки отходов – на мусоросортировочном комплексе, расположенном в поселке Большое Полпино, и отметили, что там, благодаря хорошо организованной работе, достигается высокий процент отбора вторичных полезных фракций, которые потом идут на переработку.

По словам заместителя директора департамента по работе с регионами и региональными операторами ППК РЭО Алексея Калямина, в Брянске активно внедряется раздельный сбор отходов:

- В вашем регионе в одном из немногих на сегодняшний день уже ввели раздельный сбор пластика и картона. В других областях чаще предлагают жителям пока не делить на фракции, а сортировать просто мокрые отходы и сухие.

Отметили столичные эксперты и экологические и воспитательные акции, которые проводит региональный оператор. Одна из которых - «Сдай макулатуру - спаси дерево Брянщины!»:

- Это хорошая инициатива!

Вместе с тем, были и замечания.

По словам генерального директора АО «Чистая планета» Владимира Чашникова, во время встречи представитель Минприроды Федор Пащенко заметил, что пока есть вопросы к работе некоторых транспортных компаний, которые осуществляют вывоз ТКО в нашем регионе:

- Поэтому нам было рекомендовано ужесточить требования к перевозчикам. И более строго подходить к отбору компаний, которые предлагают свои услуги по вывозу отходов, - рассказал Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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