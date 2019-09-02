В брянском краеведческом музее бесплатно покажут фильмы о войне

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-02T12:34:16+03:00

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Брянский краеведческий музей стал участником федерального проекта «Территория Победы». В его рамках здесь пройдет фестиваль «Дни военно-исторического кино». Он посвящен 80-летию с начала Второй мировой войны.

С 1 по 15 сентября посетители музея смогут увидеть лучшие отечественные фильмы, посвященные войне.

Фестиваль откроется показом ленты «Война Анны» (12+). Картина признана лучшим российским фильмом прошлого года на кинопремиях «Золотой орел», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон». В фильме рассказывают историю маленькой девочки, которой чудом удалось выжить после расстрела семьи. 6 сентября брянцы смогут посмотреть легендарную картину «Они сражались за Родину» (0+). А 10 сентября - «Брестская крепость» (16+). 12 сентября зрителям покажут картину «Белый тигр» (16+), а 14 сентября «Семь пар нечистых» (16+).

Брянский краеведческий музей

Площадь партизан, 6

Т.: 8 (4832) 64-63-98

Начало в 14.30

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU