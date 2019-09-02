Жителя Жирятинского района будут судить за жестокое убийство односельчанина

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-02T11:15:48+03:00

По версии следствия, во время драки мужчина ударил оппонента ножом в живот

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Житель Жирятинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Все случилось около 11 часов вечера 26 апреля.

- По версии следствия, 54-летний селянин поссорился и подрался с 39-летним односельчанином,- рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время конфликта старший из конфликтующих схватился за нож и ударил им в живот оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направили в Выгоничский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU