Жителя Жирятинского района будут судить за жестокое убийство односельчанина
По версии следствия, во время драки мужчина ударил оппонента ножом в живот
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Житель Жирятинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве.
Все случилось около 11 часов вечера 26 апреля.
- По версии следствия, 54-летний селянин поссорился и подрался с 39-летним односельчанином,- рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время конфликта старший из конфликтующих схватился за нож и ударил им в живот оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
Уголовное дело направили в Выгоничский районный суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU