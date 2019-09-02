2019-09-02T10:59:56+03:00
Общество

Житель Новозыбкова выловил в Ипути необычную рыбу

Уловом мужчина похвастался в соцсетях
Мария Дедкова
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В комментариях пользователи предположили, что это обычный бычок. Фото:vk.com, Подслушано НовозыбковВ комментариях пользователи предположили, что это обычный бычок. Фото:vk.com, Подслушано Новозыбков
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Житель Новозыбкова рассказал в соцсетях о необычном улове в реке Ипуть. Брянцу попалась необычная рыба черного цвета.

Сам рыбак не смог определить, что же он поймал. Поэтому попросил помощи у других брянцев.

В комментариях пользователи предположили, что это обычный бычок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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