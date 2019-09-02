Житель Новозыбкова выловил в Ипути необычную рыбу
Уловом мужчина похвастался в соцсетях
В комментариях пользователи предположили, что это обычный бычок. Фото:vk.com, Подслушано Новозыбков
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Житель Новозыбкова рассказал в соцсетях о необычном улове в реке Ипуть. Брянцу попалась необычная рыба черного цвета.
Сам рыбак не смог определить, что же он поймал. Поэтому попросил помощи у других брянцев.
В комментариях пользователи предположили, что это обычный бычок.
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ИСТОЧНИК KP.RU