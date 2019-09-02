2019-09-02T10:42:35+03:00
Общество

Брянцы пожаловались на неудобный прием врача в больнице №2

Записаться на прием к терапевту можно только днем
Мария Дедкова
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Горожанка попросила руководство больницы скорректировать график приема врача.Горожанка попросила руководство больницы скорректировать график приема врача.Фото: Алексей ФОКИН
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Жители Брянска пожаловались на неудобный график приема терапевта. Свое сообщение одна из горожанок разместила на портале медицинских услуг.

- График ее (терапевта -прим.ред) работы или с 11.00 до 16.45 или с 10.00 до 15.30, - пишет автор сообщения. - Первый раз такое встречаю. Ни утреннего, ни вечернего приема.Каким образом среднестатистический человек, работающий 40 часовую рабочую неделю, может попасть к специалисту?

Горожанка попросила руководство больницы скорректировать график приема врача.

На обращение жительницы Брянска пока ответа нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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