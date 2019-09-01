Ситуацию с гибелью избитого полицейским подростка в Локте прокомментировали в региональном УМВД

СЕГОДНЯ 21:29 2019-09-01T21:29:56+03:00

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В региональном управлении МВД России по Брянской области прокомментировали ситуацию с гибелью 17-летнего подростка в Локте. Молодого человека избил бывший сотрудник ведомства.

- Вечером 13 августа в ходе конфликта возле кафе, расположенного в поселке Локоть, находившийся вне службы в гражданской одежде 36-летний полицейский причинил телесные повреждения 17-летнему местному жителю, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - 31 августа травмированный подросток скончался в больнице. По результатам проведенной УМВД России по Брянской области проверки сотрудник на следующий день после инцидента был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

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ИСТОЧНИК KP.RU