В Брянске отметили День знаний

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-01T14:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске в воскресенье, 1 сентября, отметили День знаний. В учебных заведениях города прошли торжественные линейки. В этом году в школы пошли больше 52,2 тысячи учеников. Это почти на две тысячи больше, чем в прошлом году. Впервые школьный порог переступили 5949 малышей. 2000 человек, в том числе почти на 400 увеличилось число первоклассников.

- По итогам прошлого учебного года 418 учащихся городских образовательных учреждений получили медали «За особые успехи в учении», - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - 290 ребят набрали свыше 90 баллов по результатам ЕГЭ, еще 39 выпускников получили 100 баллов.

Всем школьникам пожелали успехов в новом учебном году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU