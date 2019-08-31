СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-31T16:21:05+03:00

В нем приняли участие девять спортсменов [фото]

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В Фокино устроили соревнования силачей "Богатыри Брянщины-2019". Брянщина принимала их в шестой раз. На турнир съехались сильнейшие спортсмены ЦФО: Геннадий Еремин из Брянска, Сергей Петрушин, Артем Серегин и Кирилл Алексеев из Брянского района, Владимир Ширяев и Александр Казаков из Орла, Владимир Булгаков из Курска, Николай Курганский и Евгений Дмитриев из Фокино,

Как сообщают в управлении физкультуры и спорта Брянской области, силачи соревновались в нескольких номинациях: перемещении 270-килограммовой покрышки на 30 метров. Подъем 200-килограммовой штанги, перенос 200-килограммовых баллонов на 30 метров, подъеме 105-килограммового бревна. Подъем 1,5-тонного авто, перекидывание 100-килограммового камня через планку, и буксировка 2,3-тонного внедорожника.

В перерывах между упражнениями зрителей развлекали музыканты и танцоры.

Победителем турнира "Богатыри Брянщины-2019" стал спортсмен из Курска Владимир Булгаков. Серебро на счету дебютанта соревнований, спортсмена из Фокино Евгения Дмитриева. Бронза досталась орловчанину Владимиру Ширяеву.

Спортсмены показали свою силу. Фото: Управление физкультуры и спорта Брянской области.

Победители и призеры получили кубки и грамоты. Фото: Управление физкультуры и спорта Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU