2019-08-31T14:23:49+03:00
Общество

В Брянске на общегородской субботник вышли почти семь тысяч человек

Все вместе убрали больше 850 кубометров мусора [фото]
Елена РАКОВА
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Жители Брянска вышли на субботник.Жители Брянска вышли на субботник.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В последний день лета, 31 августа, в Брянске прошел общегородской субботник. Улицы, парки и скверы горожане приводят в порядок в преддверии 17 сентября.

Участники субботника косили траву, вырубали кустарники, убирали несанкционированные свалки, листву.

- Убрались на пустующей территории на месте снесенного барака по улице 3-го Июля, 12, улицы Пролетарской и лестницы к роднику «Белый колодец», улицы Советской, Пролетарского сквера в Бежице, - рассказали в мэрии. - Убрали мусор и сухостой в районе ясеня на Покровской горе, на зеленой зоне в районе железнодорожной больницы на проспекте Московском. Привели в порядок сквер Лесные сараи. Сотрудники управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска вырубили сухостой в районе понтонного моста на набережной. В Фокинском районе участники субботника убирали лесной массив вдоль домов по переулку Уральскому, на пустыре между домами №79–83 по улице Олега Кошевого. В Володарском районе - участки вдоль улицы Пушкина.

Также в рамках субботника приступили к ликвидации масштабной несанкционированной свалки по улице Фабричной. Привели в порядок яблоневый сад, расположенный во дворах домов на проспекте Ленина. Подсыпали грунт и в районе обвала у парка "Звездный". Здесь впоследствии будет построен новый водопропускной колодец. Также в этом месте установят новую железобетонную трубу диаметром около 100 см, чтобы она могла справиться с большим объемом осадков, собираемых во время дождей с проспекта Ленина. По предварительным подсчетам, в образовавшийся провал необходимо завезти до 100 кубометров грунта.

Коммунальщики начали засыпать провал грунта в районе парка "Звездный". Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Коммунальщики начали засыпать провал грунта в районе парка "Звездный".Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Всего на субботнике почти 7 тысяч брянцев убрали более 850 кубометров мусора.

Второй субботник пройдет 14 сентября.

Из города вывезли больше 850 кубометров мусора. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Из города вывезли больше 850 кубометров мусора.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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