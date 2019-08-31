В Брянске на общегородской субботник вышли почти семь тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-31T14:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В последний день лета, 31 августа, в Брянске прошел общегородской субботник. Улицы, парки и скверы горожане приводят в порядок в преддверии 17 сентября.

Участники субботника косили траву, вырубали кустарники, убирали несанкционированные свалки, листву.

- Убрались на пустующей территории на месте снесенного барака по улице 3-го Июля, 12, улицы Пролетарской и лестницы к роднику «Белый колодец», улицы Советской, Пролетарского сквера в Бежице, - рассказали в мэрии. - Убрали мусор и сухостой в районе ясеня на Покровской горе, на зеленой зоне в районе железнодорожной больницы на проспекте Московском. Привели в порядок сквер Лесные сараи. Сотрудники управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска вырубили сухостой в районе понтонного моста на набережной. В Фокинском районе участники субботника убирали лесной массив вдоль домов по переулку Уральскому, на пустыре между домами №79–83 по улице Олега Кошевого. В Володарском районе - участки вдоль улицы Пушкина.

Также в рамках субботника приступили к ликвидации масштабной несанкционированной свалки по улице Фабричной. Привели в порядок яблоневый сад, расположенный во дворах домов на проспекте Ленина. Подсыпали грунт и в районе обвала у парка "Звездный". Здесь впоследствии будет построен новый водопропускной колодец. Также в этом месте установят новую железобетонную трубу диаметром около 100 см, чтобы она могла справиться с большим объемом осадков, собираемых во время дождей с проспекта Ленина. По предварительным подсчетам, в образовавшийся провал необходимо завезти до 100 кубометров грунта.

Коммунальщики начали засыпать провал грунта в районе парка "Звездный".Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Всего на субботнике почти 7 тысяч брянцев убрали более 850 кубометров мусора.

Второй субботник пройдет 14 сентября.

Из города вывезли больше 850 кубометров мусора.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU