2019-08-31T12:57:44+03:00
Происшествия

В Брянске водитель "Мерседеса" сбил 18-летнего мотоциклиста

В ДТП также пострадал 17-летняя пассажирка мотоцикла
Елена РАКОВА
Поделиться:
В ДТП пострадали два человека.В ДТП пострадали два человека.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

В Брянске водитель "Мерседеса" сбил 18-летнего мотоциклиста. Автоавария произошла 30 августа около 20.30 на улице Димитрова.

По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля "Мерседес -бенц", двигаясь со стороны улицы Пушкина поворачивал налево со второстепенной дороги на главную.

- Автомобилист не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха" под управлением 18-летнего водителя, двигавшегося по улице Димитрова в сторону улицы Никитина, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - В ДТП пострадал 18-летний мотоциклист.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у парня частичный разрыв левой ключицы, перелом левой лучевой кости и госпитализировали.

У 17-летней пассажирки мотоцикла - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лба. Девушку также госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24