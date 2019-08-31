В Брянске водитель "Мерседеса" сбил 18-летнего мотоциклиста
В Брянске водитель "Мерседеса" сбил 18-летнего мотоциклиста. Автоавария произошла 30 августа около 20.30 на улице Димитрова.
По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля "Мерседес -бенц", двигаясь со стороны улицы Пушкина поворачивал налево со второстепенной дороги на главную.
- Автомобилист не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха" под управлением 18-летнего водителя, двигавшегося по улице Димитрова в сторону улицы Никитина, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - В ДТП пострадал 18-летний мотоциклист.
Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у парня частичный разрыв левой ключицы, перелом левой лучевой кости и госпитализировали.
У 17-летней пассажирки мотоцикла - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лба. Девушку также госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU