Первого сентября на Брянщине запретят продавать алкоголь
Ограничения не коснутся заведений общепита
В этом году День знаний снова станет безалкогольным.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
Первого сентября, в День знаний, в Брянской области нельзя будет купить алкоголь. Это касается не только крепкого спиртного, но также пива и пивных напитков. О действующем в регионе законе напомнили в Управлении потребительского рынка Брянской области.
- Если продавцы будут реализовывать алкоголь 1 сентября, им грозит штраф - до 40 тысяч рублей, а предприятию - до 300 тысяч рублей, - уточнили в Управлении.
Ограничения не распространяют на розничную торговлю выпивкой в организациях при оказании услуг общественного питания.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU