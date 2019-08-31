Первого сентября на Брянщине запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-31T09:42:35+03:00

В этом году День знаний снова станет безалкогольным. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Первого сентября, в День знаний, в Брянской области нельзя будет купить алкоголь. Это касается не только крепкого спиртного, но также пива и пивных напитков. О действующем в регионе законе напомнили в Управлении потребительского рынка Брянской области.

- Если продавцы будут реализовывать алкоголь 1 сентября, им грозит штраф - до 40 тысяч рублей, а предприятию - до 300 тысяч рублей, - уточнили в Управлении.

Ограничения не распространяют на розничную торговлю выпивкой в организациях при оказании услуг общественного питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU