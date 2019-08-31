Брянское "Динамо" с разгромным счетом проиграло рязанским футболистам на выезде

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-31T09:16:41+03:00

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В пятницу, 30 августа, брянское "Динамо" на выезде играло с ФК "Рязань".

С первых минут обе команды пошли в атаку. Но в отличие от хозяев поля у сине-белых мало что получалось. На 13-й минуте брянцам забили гол. Игра стала более агрессивной. И на 23-й минуте первого тайма брянцы остались по поле в меньшинстве. Красную карточку выдали Данилу Луппе.

До перерыва динамовцам не удалось сравнять счет. А во втором тайме хозяева продолжали прессинговать. И уже на 55-й минуте в ворота брянцев влетел второй мяч. А на 81-й - третий.

Динамовцам удалось забить гол престижа на 93-й минуте. Гол на счету защитника Алексея Сапаева.

После семи игр брянское "Динамо" остается на первом месте. В активе команды 15 очков, пять побед и два поражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU