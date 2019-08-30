В клинцовской школе построили новую спортивную площадку

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-30T18:34:29+03:00

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В школе №3 в брянском городе Клинцы в пятницу, 30 августа, открыли новую спортивную площадку. На ней располагается корт, тренажеры, навес для переодевания. Неподалеку заасфальтировали парковку. На спортивную площадку смогут приходить не только школьники, но и другие жители Клинцов.

На торжественном открытии на спортплощадке выступили ученики третьей школы. Показательные выступления устроили баскетболисты, акробатки, каратисты и футболисты. На открытие пригласили двукратного чемпиона Центрального Федерального округа по тяжелой атлетике, мастера спорта и выпускника школы №3 Андрея Брехунова. Школьникам подарили десять футбольных мячей для занятий физкультурой, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU