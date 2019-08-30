Пьяный житель Новозыбкова до смерти забил ногами приятеля

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-30T17:47:12+03:00

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33-летнего жителя брянского города Новозыбков обвиняют в том, что он до смерти забил приятеля. Мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, поздним вечером 23 августа пьяный мужчина был в гостях в доме у 44-летнего местного жителя. После ссоры гость избил хозяина ногами. Потерпевший от полученных травм умер.

- Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Обвиняемого арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU