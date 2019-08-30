2019-08-30T17:47:12+03:00
Происшествия

Пьяный житель Новозыбкова до смерти забил ногами приятеля

Мужчину арестовали
Марина АНТОНОВА
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Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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33-летнего жителя брянского города Новозыбков обвиняют в том, что он до смерти забил приятеля. Мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, поздним вечером 23 августа пьяный мужчина был в гостях в доме у 44-летнего местного жителя. После ссоры гость избил хозяина ногами. Потерпевший от полученных травм умер.

- Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Обвиняемого арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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