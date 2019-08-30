Для пользователей карт проезд на автобусах Брянска подешевеет на три рубля
Акция будет действовать с 1 сентября по 30 ноября
Проезд для владельцев карт определенной платежной системы будет стоить 15 рублей.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске для владельцев карт снизят плату за проезд в общественном транспорте. Акция будет действовать с 1 сентября по 30 ноября.
Проезд для владельцев карт определенной платежной системы будет стоить 15 рублей, сообщают в группе «Брянский автобус».
Как сэкономить на проезде, читайте тут.
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ИСТОЧНИК KP.RU