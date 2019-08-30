31 августа в Брянске состоится субботник
31 августа в Брянске пройдет первый из двух запланированных субботников в преддверии Дня города.
Горожане уберут мусора, очистят остановки от объявлений, побелят деревья, обрежут кустарник. Особое внимание уделят уборке и благоустройству мест воинских захоронений, памятников воинской славы, истории и культуры, мест массового отдыха, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
К субботнику присоединятся госслужащие, сотрудники различных организаций и предприятий.
К слову, в сентябре Брянск присоединится к всероссийской акции «Зеленая Россия». Волонтеры будут сажать деревья и кустарники.
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ИСТОЧНИК KP.RU