31 августа в Брянске состоится субботник

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-30T16:56:23+03:00

К уборке присоединятся госслужащие, сотрудники различных организаций и предприятий

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31 августа в Брянске пройдет первый из двух запланированных субботников в преддверии Дня города.

Горожане уберут мусора, очистят остановки от объявлений, побелят деревья, обрежут кустарник. Особое внимание уделят уборке и благоустройству мест воинских захоронений, памятников воинской славы, истории и культуры, мест массового отдыха, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

К субботнику присоединятся госслужащие, сотрудники различных организаций и предприятий.

К слову, в сентябре Брянск присоединится к всероссийской акции «Зеленая Россия». Волонтеры будут сажать деревья и кустарники.

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ИСТОЧНИК KP.RU