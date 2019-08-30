В Клинцах подсчитали стоимость содержания бездомных собак

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-30T16:40:57+03:00

Сумма на одного пса превысила 10 тысяч рублей

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В Клинцах подсчитали, во сколько обойдется отлов, содержание и стерилизация бездомных животных. Для расчетов местные жители взяли данные из договора с администрацией, сообщает газета "Ваше личное дело".

В среднем отлов, стерилизация и содержание бездомного животного в питомнике в течение 10 дней стоят примерно в 3,6 тысячи рублей. В месяц эта сумма становится равной 10,8 тысячи рублей.

Так, в прошло году стерилизовали 38 собак, а в этом - 30. После этой процедуры животных выпускают обратно на улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU