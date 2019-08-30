Жители Белых Берегов пожаловались на разбросанный мусор в парке
В свалку превратилась импровизированная парковка
На участке валяются пластиковые стаканчики, бутылки и упаковки от сигарет.Фото: vk.com, "Белые Берега"
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Жители Белых Берегов жалуются на мусор, который разбросали на импровизированной парковке у парка. Фотографии мини-свалки появились в социальных сетях.
На участке валяются пластиковые стаканчики, бутылки и упаковки от сигарет. Автор фото выразила надежду, что те, кто засоряет поселок одумаются и уберут мусор.
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ИСТОЧНИК KP.RU