Жители Белых Берегов пожаловались на разбросанный мусор в парке

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-30T15:49:08+03:00

На участке валяются пластиковые стаканчики, бутылки и упаковки от сигарет.Фото: vk.com, "Белые Берега"

Изменить размер текста: A A

Жители Белых Берегов жалуются на мусор, который разбросали на импровизированной парковке у парка. Фотографии мини-свалки появились в социальных сетях.

На участке валяются пластиковые стаканчики, бутылки и упаковки от сигарет. Автор фото выразила надежду, что те, кто засоряет поселок одумаются и уберут мусор.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU