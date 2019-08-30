2019-08-30T15:42:56+03:00
Общество

В сентябре региональный оператор по обращению с ТКО обустроит две контейнерные площадки

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Площадки будут расположены в Бежицком районе.Площадки будут расположены в Бежицком районе.
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АО «Чистая планета» объявляет об открытии аукциона на выполнение работ по строительству и обустройству контейнерных площадок, расположенных в Бежицком районе города Брянска. Подробная информация о закупке размещена на сайте: http://com.roseltorg.ru

В аукционе может принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. Одно из условий - наличие на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, достаточного количества денежных средств для обеспечения участия в процедурах в электронной форме.

Заявки принимаются до 10.00 9 сентября 2019 года.

Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru

Строительной организации, выигравшей торги, предстоит в десятидневный срок с момента подписания договора обустроить площадки по адресам: Брянск, ул. Коммунистическая, 20 и ул. Почтовая, 6(8), в соответствии со всеми санитарными правилами и строительными нормами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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