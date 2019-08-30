В Брянске прошел крестный ход в честь Свенской иконы Божьей Матери

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-30T15:20:40+03:00

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В Брянске в пятницу, 30 августа, прошел крестный ход в честь Свенской иконы Божьей Матери. Божественная литургия прошла в Успенском соборе Свенского монастыря. В 11.30 у стен обители начался крестный ход.

Верующие преодолели путь около восьми километров по центральным улица города: проспекту Станке Димитрова, улицам Пересвета, Красноармейской. Завершилось шествие у кафедрального собора на проспекте Ленина. Участников крестного хода угостили кашей из полевой кухни.

Автомобильные дороги открывали по мере движения шествия. В 14.30 уже все ограничения для водителей были сняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU