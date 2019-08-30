2019-08-30T14:51:35+03:00
Общество

В Брянске не нашли серьезных нарушений при установке дорожных камер

Недочеты устранили в день проверки
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ,Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ,
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В Брянске не нашли серьезных нарушений при установке дорожных камер. Незначительные недостатки устранили в день проверки, сообщают в пресс-службе брянского отделения ОНФ.

Общественники и сотрудники ГИБДД проверили 18 камер. 15 из них – стационарные, три – передвижные. Большинство было установлено по действующему ГОСТу.

Возле дома №2В на проспекте Московском знака ограничения движения не было на разделительной полосе в сторону Советского района. На улице Белорусской табличку «Фотофиксация» нужно переместить ближе к установленной камере. Эти нарушения устранили в тот же день.

У дома №54 на улице Бежицкой камера нависает над краем дороги. Она установлена на старом столбе, который наклонился. Но опору заменят в рамках капитального ремонта улицы в этом году.

С нарушением была установлена и ненавистная водителями камера после путепровода на проспекте Московском. Ее потребовали убрать дальше от края проезжей части – на расстояние трех метров от бордюра.

Напомним, на официальном сайте ГИБДД заработала онлайн-карта дорожных камер. На ней указаны только стационарные камеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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